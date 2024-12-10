Haravgi gazetesi “ABD’den Kara Para Aklama İçin Savcılar Geliyor” başlıklı haberinde, ABD Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre açıklamada, ABD Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’a özel soruşturma ve savcılık yardımı sağladığı ve bunun da, Güney Kıbrıs’ın mali açıdan karmaşık cezai meseleleri idare edebilme yeteneğini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Gazete, bu gibi konularda verilecek ortak çabaya ve olumlu iş birliğine örnek olarak, Rum Yönetimi’nin talebi sonucu Bölgesel Hukuk Konseyi’nin (RLA) Güney Kıbrıs’a taşınmasının gösterildiğini belirtti.

Haberde, RLA programıyla birlikte ABD’li savcıların, özellikle karmaşık konulardaki suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesine katkı koyacağı ifade edildi.