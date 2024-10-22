ABD'deki Minnesota Üniversitesinin idari binasında protesto düzenleyen 11 Filistin yanlısı gösterici, gözaltına alındı.

CBS News'ün haberine göre, üniversitenin idari binası olan Morrill Hall önünde Filistin yanlısı gösteri düzenleyen gruptan yaklaşık 30 kişi, binanın içine girerek protestolarını burada sürdürdü.

Protestoculardan 11'i maddi hasara yol açtıkları ve binaya giriş çıkışları engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Okul yetkilileri, Morrill Hall'da bulunanlara binadan çıkmaları, diğer kişilerin de bir sonraki duyuruya kadar bu bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Grubun organizatörlerinden Merlin Van Alstein, gözaltılardan önce verdiği demeçte, "İçeridekiler, taleplerimiz karşılanana ya da zorla çıkarılana kadar buradan ayrılmayacaklar." dedi.

Üniversite sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada ise idari binanın içine giren öğrencilerin, sprey boyalarla binadaki güvenlik kameralarının lenslerini kapattıkları, bina içerisindeki camları kırdıkları, binanın giriş ve çıkış noktalarına barikat kurdukları kaydedildi.