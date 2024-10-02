ABD'de yayımlanan rapor, meme kanserinin 50 yaş altında arttığını ancak hastalıktan kaynaklanan ölüm oranının düştüğünü ortaya koydu.

Amerikan Kanser Derneği (ACS), ABD'deki meme kanseri vakalarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerinden faydalanılan raporda, 1989-2022 döneminde meme kanserinden ölüm oranının yaklaşık yüzde 44 azaldığı kaydedildi.

Öte yandan raporda, meme kanseri vakalarının 2012-2021 dönemi boyunca yılda yaklaşık yüzde bir arttığı belirtildi.

Ayrıca, 50 yaş üstü kişilere kıyasla, 50 yaş altındakilerde kanser teşhisinde daha fazla artış olduğu ifade edildi.

- Irksal farklılıklara dikkat çekildi

Raporda, farklı ırklarda meme kanseri teşhisi oranında farklılıklar olduğu kaydedildi.

Kadınlarda, siyahilerin beyazlara oranla meme kanserinden ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 38 daha fazla olduğunun belirtildiği raporda, bu hastalıktan en yüksek ölüm oranının siyahilerde görüldüğü vurgulandı.

Raporda, 50 yaş altındaki Asya kökenli kişilerde meme kanseri teşhis edilme oranının her yıl yaklaşık yüzde 2,7 arttığına da dikkati çekildi.