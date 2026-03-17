Muhabirler, ABD Başkanı Donald Trump'ı habersiz aramanın püf noktalarını paylaştı ve uyuyamadığı zamanlar gece yarısına kadar beklemek de bunlardan biri.

Gazetecilerin Trump'ın kişisel cep telefonunu günün her saatinde aramasıyla, başkana erişim hiç bu kadar mümkün görünmemişti. Semafor, başkanın cep telefonu kullanımına dair derinlemesine bir araştırma yaptı ve Trump'ın, Destansı Öfke Operasyonu'nun iki haftadan uzun süre önce başlamasından bu yana 30'dan fazla telefon röportajı verdiğini ortaya koydu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik süregelen saldırıları medyada büyük yankı uyandırdı ve başkan, birçok medya kuruluşuna telefon röportajı veriyor. Bu görüşmelerde Trump, savaşın mevcut durumu hakkında farklı cevaplar veriyor.

Geçen hafta Axios'a verdiği röportajda Trump, İran savaşının "yakında" sona ereceğini çünkü "hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını" söyledi. Hafta sonu NBC News'a verdiği röportajdaysa başkan, "şartlar henüz yeterince iyi olmadığından" savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını söyledi.

Trump'ın basınla yaptığı telefon görüşmeleri hakkında yakın zamanda yayımlanan makalede Semafor, gazetecilerin başkomutana ulaşmak için önceden ayarlanmamış telefon aramalarına giderek daha fazla başvurduğunu açıkladı.

Trump'ın cep telefonu numarası Washington'da yaygın olarak paylaşılıyor ve Semafor'un kaynaklarının hepsi, özel bir haber yakalama umuduyla başkanı aramak için en iyi zaman konusunda farklı cevaplar veriyor.

Kaynakların çoğu, Trump'ı akşam geç saatlerde televizyon izlerken aramanın en iyisi olduğunu söylerken, başkanla yakın zamanda konuşan bir kişiyse sabah erken saatlerde aramanın daha iyi olduğunu belirtti. Semafor'a konuşan diğerleriyse erken saatlerde aramanın sakıncalı olduğunu çünkü Trump'ın o saatlerde kendisine ulaşan bazı gazetecileri terslediğini söyledi.

Trump'ın numarasını bilen bir kaynak, başkandan cevap almanın tek yolunun, gece yarısı uyuyamadığı zaman aramak olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın basına telefon röportajları vermesiyle ilgili soruya The Independent'a, "Başkan Trump, tarihteki en şeffaf ve ulaşılabilir başkandır. Basın Trump'tan asla bıkmıyor ve bunu biliyorlar" diye konuştu.

Semafor'a göre muhabirler Trump'a telefonla ulaşabilse de görüşmeler genellikle sadece birkaç dakika sürüyor.

Adı verilmeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, yayın organına başkanın görüşmeler sırasında "kafasının sıklıkla başka şeylerle meşgul olduğunu" söyledi.

Yetkili, Trump'ın arayan kişiyi "birçok kişinin yanında hoparlöre aldığını, gevşek bir sohbet havasında konuştuğunu ve onlarla uğraşarak eğlendiğini" söyledi.