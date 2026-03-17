ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü savaşa tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. Kent, "Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil" dedi ve İsrail lobisini işaret etti.

ABD’nin İsrail ortaklığında İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yazdığı mektubu paylaşarak, İsrail’in etkisiyle başlatıldığını söylediği İran savaşı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.



Kent mektupta, "Uzun değerlendirmelerin ardından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etmeye karar verdim. Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil. İran, ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" dedi.



Mektubunda Trump’ın 2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında savunduğu savaş karşıtı politikayı desteklediğini ifade eden Kent, "2025 yılı Haziran ayında kadar Orta Doğu’daki savaşların Amerika’yı bu ülkeyi sevenlerin hayatlarına mal olan ve ulusumuzun zenginliği ile refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlıyordunuz" diye yazdı.

“İSRAİL LOBİSİ ABD YÖNETİMİNİ KANDIRDI”



Kent, "Bu yönetimin erken dönemlerinde üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, ‘Önce Amerika’ politikanızın altını kazan ve İran ile savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları kışkırtan bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu kapalı propaganda ortamı, sizi İran’ın ABD’ye karşı yakın bir tehdit oluşturduğu ve şimdi saldırırsanız hızlı bir zafer kazanabileceğinize inandırmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve İsraillilerin bizi, ülkemizde binlerce seçkin erkek ve kadının hayatına mal olan korkunç Irak savaşına sürüklemek için kullandığı taktiğin aynısıydı. Bu hatayı tekrar yapamayız" ifadelerini kullandı.

"GELECEK NESLİ SAVAŞA VE ÖLÜME GÖNDERMEYİ DESTEKLEYEMEM"



11 kez savaşa gitmiş bir gazi olduğunu ve eşini İsrail tarafından kurgulanmış bir savaşta kaybettiğini söyleyen NCTC Direktörü Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikalıların canlarıyla ödedikleri bedeli haklı çıkarmayan bir savaş için, gelecek nesli savaşa ve ölüme göndermeyi destekleyemem" diye yazdı.

İstifa mektubunda Kent, "İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Şimdi cesur adımlar atma zamanıdır. Ya rotayı değiştirip ülkemiz için yeni bir yol çizersiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verirsiniz. Kartlar sizin elinizde" dedi.



NCTC, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesinde yer alıyor. NCTC Direktörü, ABD’nin terör ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına liderlik ediyor ve doğrudan başkana danışmanlık görevi üstleniyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinde ise daha önce İran ile savaşa açıkça karşı çıkan fakat son operasyonlar hakkında yorum yapmayan Tulsi Gabbard bulunuyor.