Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde dün akşam düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.

ABD'nin deniz ablukası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

üba hakkında ne dedi?

Fox News'un haberine göre Başkan Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya ilişkin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamalarda bulundu.

Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu savundu.

Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükselirken Beyaz Saray, Trump'ın ifadelerinin ciddi olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

ABD, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişletti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleterek "Küba hükümetinin temsilcilerini, yetkililerini veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef alıyor.

Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlayan kararname uyarınca bu ülkeyle bağları nedeniyle halihazırda yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar ve finansal kurumlarla işlemlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara da "ikincil yaptırımlar" uygulanacak.

Beyaz Saray, bu kararnamenin, "Küba'nın zararlı etkisine karşı koyduğunu" savundu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD tarafından alınan "tek taraflı zorlayıcı tedbirleri" reddettiğini belirtti.

Küba'da geleneksel olarak büyük gösterilerin düzenlendiği Uluslararası İşçi Bayramı'na atıfta bulunan Rodriguez, "Bu önlemlerin 1 Mayıs'ta açıklanması tesadüf değil." görüşünü paylaştı.

Ayrıca Rodriguez, "Bu tedbirler, sınır ötesi nitelikte olup Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal etmektedir. ABD'nin Küba'ya ya da üçüncü ülkelere veya kuruluşlara karşı tedbirler dayatma konusunda hiçbir hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.