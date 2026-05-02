ABD film endüstrisinin en prestijli ödülünü kontrol eden akademi, yapay zekâ (YZ) teknolojisinin kullanımının artmasıyla birlikte filmlerde ve belgesellerde hangi tür çalışmaların Oscar’a aday gösterilebileceğine dair kurallarını dün (1 Mayıs) güncellendi.

Akademi, ödüle aday gösterilebilmesi için oyunculuğun ‘insanlarca açıkça sergilenmesi’ ve senaryosunun ‘insanlarca yazılması’ gerektiğini belirtti.

Bu şartlar, Oscar kurallarında ‘esaslı değişiklik’ olarak nitelendirildi.

BBC’ye göre ödüllerin yalnızca insanların oyunculuk ve senaryo yazımına verilebileceğini belirtme zorunluluğu, akademi için yeni bir durum.

Son aylarda insan emeğinin yerini almak veya yeniden yaratmak için yapay zeka araçları ve teknolojisinin yaygın kullanımına dair dikkat çekici örnekler ortaya çıktı.

2025’te ölen aktör Val Kilmer, yakında vizyona girecek bir filmde başrol oynamak üzere yapay zeka teknolojisiyle yeniden yaratılacak. Geçen yıl aktör ve komedyen Eline van der Velden’se ‘küresel bir süperstar olmak için’ tamamen sahte bir yapay zeka oyuncusu yarattığını açıklamıştı.

Hollywood senaristlerini temsil eden sendika iki yıl önce greve gittiğinde mücadelenin kilit konularından biri, film ve televizyon stüdyolarının senaryo yazımında yapay zekayı kullanmasıydı.

Tüm yapay zeka araçlarının temelini on yıllar boyunca insanlarca oluşturulan metin, görüntü ve videolar üzerinde eğitilerek çıktılar üreten büyük dil modelleri (LLM’ler) oluşturuyor.

Hollywood stüdyoları, oyuncular ve yazarlar bir dizi yapay zeka şirketine karşı telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı.

Yapay zeka kullanımına yasak yok

Fakat akademi, filmlerde yapay zeka kullanımına ilişkin daha genel bir yasak getirmedi.

Akademi, oyunculuk ve senaryo yazarlığı dışında, bir film yapımcısının çalışmalarında yapay zeka araçları kullanmasının ‘adaylık kazanma şansını ne artırdığını ne de azalttığını’ belirtti.

Açıklamada şöyle dendi: “Akademi ve her şube, hangi filme ödül verileceğine karar verirken yaratıcı yazarlığın merkezinde insanın ne ölçüde yer aldığını dikkate alarak bu başarıyı değerlendirecektir.

“Yukarıda bahsedilen üretken yapay zeka kullanımına ilişkin sorular ortaya çıkması halinde Akademi, bu kullanımın niteliği ve insan yazarlığı hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkını saklı tutar.”