ABD’nin Washington eyaletinde, daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilen H5N5 kuş gribi türüne yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık yetkilileri, bunun dünyada bu varyant nedeniyle kaydedilen “ilk insan ölümü” olduğunu açıkladı.

TRT Haber’in aktardığına göre Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, hastanın kimliğini “altta yatan sağlık sorunları bulunan yaşlı bir yetişkin” olarak duyurdu. Kişinin bu ayın başından beri hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Washington Üniversitesi tarafından yapılan testlerde, hastanın H5N5 kuş gribi taşıdığı doğrulandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de sonucu onayladı.

-Toplum için risk düşük

CDC, “Kamu sağlığı açısından risk düşük. Temaslı kişilerde pozitif bir vaka tespit edilmedi. Virüsün insanlar arasında bulaştığına dair hiçbir kanıt yok.” açıklamasında bulundu.

Yetkililer, hastanın “evinin arka bahçesinde karışık türlerde kümes hayvanları bulunduğunu” ve bulaş kaynağının bu hayvanlar olabileceğini bildirdi.

-ABD’de bu yıl ikinci ölüm

CDC verilerine göre ABD’de bu yıl kuş gribi nedeniyle 70’ten fazla insan vakası kaydedildi. Ocak ayında Louisiana’da H5N1 virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

-Küresel tablo

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2003’ten bu yana 25 ülkede farklı kuş gribi türleriyle ilişkili binin üzerinde insan vakasının rapor edildiğini bildiriyor.