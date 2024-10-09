BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ağustos ayında tekelleşme ve çevrim içi aramada rekabeti ihlal ettiği yönünde karar verilen Google'a dair bazı "sert çözüm yollarını" değerlendiriyor.

Adalet Bakanlığı, bu kapsamda "Google'ın web tarayıcısı Chrome, uygulama mağazası Play ve Android gibi ürünlerini Google arama ve Google arama ile ilgili ürünlere avantaj sağlamak için kullanmasını engelleyecek çözümleri" teklif edecek.

Adalet Bakanlığının 20 Kasım'a kadar daha ayrıntılı bir dizi teklif açıklaması beklenirken bu tekliflerin "Google'ın bir kısmının satılmaya zorlanması, şirketlerle özel anlaşmalara varmasının engellenmesi" ve "yapay zeka destekli arama özellikleri için kullandığı verileri ve modelleri de rakiplerine açması" gibi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Google ise 20 Aralık'a kadar kendi çözüm önerilerini sunabilecek.

- Google, tekliflerin "tüketicilere daha da zarar verme riski taşıdığını" iddia etti

Google'ın mevzuat işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, önerileri "hükümetin aşırılığı" olarak yorumlayarak bunun, "tüketicilere daha da zarar verme riski taşıdığını" belirtti.

Mulholland, Google'ın Chrome tarayıcısını ve Android işletim sistemini ücretsiz yaptığını çünkü bunların "insanların internete erişmesine ve ürünlerini kullanmasına yardımcı olan" ağ geçitleri olduğunu da kabul ettiğini kaydetti.

- ABD'de Google'a tekelleşme davası

Dünyadaki tüm çevrim içi aramaların yaklaşık yüzde 90'ı Google üzerinden yapılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, şirketi, Chrome tarayıcı ve Android işletim sistemi dahil bazı ürünlerini, kullanıcıları reklam satarak para kazandığı arama motoruna yönlendirmek için kullanarak tekelleşmek ve çevrim içi aramada rekabeti ihlal etmekle suçlayarak mahkemeye başvurmuştu.

Bakanlık, "Google'ın hukuka aykırı davranışının on yılı aşkın süredir devam ettiğini ve şirketi güçlendiren bir dizi taktik içerdiğini" ileri sürmüştü.

Mahkeme ise 5 Ağustos'taki kararında Google’ın internet aramalarında ve ilgili reklamlardaki tekelini korumak için "yasaları ihlal ettiğine" hükmetmişti.