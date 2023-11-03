ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle uyguladığı yeni yaptırımlar listesine 4 özel kişi ve 2 tüzel kişiyi daha dahil ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD Ekonomi Bakanlığı tarafından dün, dünya genelindeki ülkelerden 130 özel ve tüzel kişinin yer aldığı yaptırım listesinin açıklandığını yazdı.

Gazete, listeyle birlikte yapılan açıklamada, listede yer alan kişilere Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşı, sağladıkları teknolojiler ve altyapılarla destekledikleri için yaptırım uygulandığının kaydedildiğini belirtti.

Haberde, isimlerle ilgili detay yer almadı.