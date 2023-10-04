Rum yönetiminin federasyon temelindeki Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabasının ilerleyebilmesi için Genel Sekreter’in bir temsilci ataması gerektiği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’taki görüşmelerinde “söz vermesine rağmen” Genel Sekreter’e düne kadar bir cevap vermediği bildirildi.

“Temsilci Konusunda Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın “bu konuda suskunluğunu koruyarak zaman kazanmaya çalıştığını” öne süren Fileleftheros, sözde “1 Ekim bağımsızlık günü” dolayısıyla Rum Başkanlık Sarayı’na ulaşan kutlama mesajlarının, BM temsilcisi atanması çabasına destek mahiyetinde olduğu yorumunda bulundu.

Habere göre ABD ve Fransa’dan gelen mesajlara “özel bir ağırlık” atfediliyor. ABD Başkanı Joe Biden imzasını taşıyan mesajda ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki “işbirliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığı, Doğu Akdeniz’de istikrarın ileri götürülmesi, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınmanın genişletilmesini de kapsayan ortak ilkeleri birlikte ileri götürdüğü” belirtildi.

Mesajda ayıca ABD’nin “Ada’yı perspektiflerini tamamen açacak ve gelecek nesillere daha büyük fırsatlar tanıyacak barış ile iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan bir federasyonla yeniden birleştirecek kapsamlı bir çözüme istikrarla bağlı olduğu” kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron imzalı mesajda ise, kısa süre önce, bu yıl Fransa liderliğinde, EUNOMIA kod isimli çok uluslu askerî tatbikat icra edildiği hatırlatılarak, “tatbikat, bizi birleştiren stratejik bağların gücünü gösterdi” ifadesine yer verildi.

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında “kıtanın birliğine, istikrarına ve egemenliğine bağlılıklarına dayalı dinamik ve geleceğe dönük bağlar bulunduğu” belirtilen mesajda, Fransa ile Güney Kıbrıs’ın “Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi uluslararası örgütlerdeki tezlerinin birbiriyle örtüştüğü, bunun da önceliklerinin ortak olduğunu gösterdiği” kaydedildi.

Fransa’nın “açık, barışçıl ve yapıcı bir diyaloğun Kıbrıs meselesine BM parametreleri temelinde sürekli ve daimi bir çözümün yolunu açacağı ilkesine bağlı olduğu” görüşü belirtilen mesajında Macron “Bu konuda Fransa’nın sürekli desteğini hesabınıza katabilirsiniz” dedi.

Gazeteye göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs’ın “üçte birinden fazla toprağının işgal altında olduğu” iddiasında bulunduğu mesajında “buna rağmen AB ve BM üyesi olmasıyla Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve işbirliği kapısı olduğunu” savundu.

Miçotakis “Sarsılmaz ortak hedefimiz, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, bütün yasadışı işgal askerlerinin çekilmesi ve köhnemiş garanti sisteminin feshi ile kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözümdür” ifadesine yer verdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellaropulu da Yunanistan’ın Kıbrıs politikasının temel taşının, Güney Kıbrıs’ın “bağımsızlığına” saygı, Rum yönetimiyle sürekli işbirliği ve tam koordinasyon olduğunu ve Kıbrıs’ın, Yunan dış politikasının başlıca ulusal önceliğini oluşturduğunu kaydetti.