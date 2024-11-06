ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yapıyor.

Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24’ünde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 230 olurken, 13 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 187 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (24): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina

Harris’in kazandığı eyaletler (13+1): Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington ve Washington D.C. bölgesi

- ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump kazandı

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

- Salıncak eyaletlerden North Carolina'da seçimi Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

ABD’nin yeni başkanının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.