ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Biden, AB'nin, bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Von der Leyen ise Ukrayna'nın kendini savunması konusunda ABD'nin verdiği desteğin sürdürülmesinin de kritik olduğunu vurguladı.

AB, dün Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varmıştı.