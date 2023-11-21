Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin en büyük 3 ekonomisi olan Almanya, Fransa ve İtalya'nın 2024 bütçe taslaklarını eleştirirken maliye alanındaki tavsiyelere uymalarını istedi.

AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, "AB ekonomisi, yüksek enflasyon ve sıkı finansman koşulları karşısında 2023'te büyüme ivmesini kaybederken, 2024'te büyümede yalnızca ılımlı bir artış bekleniyor." ifadesi yer aldı.

AB'nin sürdürülebilir biçimde rekabetçi kalabilmesi için üretkenlik, yeşil ve dijital dönüşüm, yaşlanma ve toplumsal kapsayıcılık konularında yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen çalışmada, rahatsız edici jeopolitik gelişmeler karşısında AB'nin küresel pazarda rekabetçi kalmasının önemine işaret edildi.

Çalışmada, ekonomi politikası koordinasyonunun çok önemli olduğu, üye ülkelerde rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik, üretkenlik ve ekonomik istikrarın teşvik edileceği kaydedildi.

İstikrar ve Büyüme Paktı'nın genel kaçış maddesinin gelecek yıl devre dışı bırakılmasının planlandığına vurgu yapılan çalışmada, maliye politikasının, ek yatırımlar için yeterli alan sağlaması, uzun vadeli büyümeyi desteklemesi, enflasyonu düşürmesi ve mali sürdürülebilirliği koruması için para politikasını desteklemesi gerektiği belirtildi.

Almanya, İtalya, Avusturya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Portekiz ve Slovakya'nın taslak bütçe planlarının AB tavsiyeleriyle tam uyumlu olmadığı kaydedilen çalışmada, Belçika, Finlandiya, Fransa ve Hırvatistan'ın ise taslak bütçe planlarının uyumsuzluk riski taşıdığı belirtildi.

Raporda, "Avro Bölgesi ülkeleri, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini ve enflasyonist baskıları artırmaktan kaçınmak amacıyla, koordineli ve ihtiyatlı mali politikalar benimsemeli, enerji destek önlemlerini azaltmalıdır." ifadesi yer aldı.

Fransa'nın net harcama artışını kontrol etmesi ve enerji destek önlemlerini aşamalı olarak kaldırılması gerektiğine işaret edilen çalışmada, Almanya'nın ise enerji desteğinin 2024 yılında da devam ettirmek yerine mümkün olan en kısa sürede bitirmesi tavsiyesi yer aldı.

Çalışmada, İtalya'nın enerjiyle ilgili önlemleri aşamalı olarak kaldırması ve buradan sağlayacağı kaynağı kamu maliyesini kuvvetli hale getirmek için kullanması gerektiği kaydedildi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak, AB üyesi ülkeler, salgın ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi nedeniyle söz konusu İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarını askıya alma kararı almış, bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

AB, son dönemde yüksek kamu borcu olan üye ülkelerin bu alanda tedbirler almalarını, bütçe açıklarının da düşürülmesini istiyor.