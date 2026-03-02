Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarının ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkındaki Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adlı uyarısını güncelledi.

Savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyan uyarı, üye ülkeler, AB Komisyonu ve EASA tarafından gözden geçirilerek 6 Mart'a kadar uzatıldı.

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermemeyi öneriyor.

EASA, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

BAE, ÜLKEDE MAHSUR KALAN YOLCULAR İÇİN "İSTİSNAİ UÇUŞLARA" BAŞLADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede mahsur kalan yolcuların seyahati için istisnai uçuşlar başlattığını duyurdu.

BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan son olaylardan etkilenen veya mahsur kalan yolculara kolaylık sağlamak amacıyla ülke havaalanlarında istisnai uçuşlar başlatıldığı belirtildi.

Bu uçuşların, hava yolu şirketleri tarafından duyurulacak planlara göre gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, seyahat edecek yolcuların, hava yolu şirketleri tarafından uçuş programları ve detayları hakkında bilgilendirilene kadar havaalanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

DUBAİ'DEN SINIRLI UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Dubai hükümeti basın ofisi de konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai'deki havalimanlarının bu akşam itibarıyla sınırlı sayıda uçuş başlatacağı aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.