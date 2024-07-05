Yeşil Hat üzerinden 2023'te yapılan ticaretin yüzde 9,6 artışla 16 milyon Euro’ya ulaştı. 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı'na ise 688 milyon Euro tahsis edildi.

Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin 2023 yılı raporu ile Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programının uygulanmasına ilişkin yıllık raporuna ilişkin haber yaptı.

Gazete, Yeşil Hat Raporu’na göre, 2023 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin yüzde 9,6 artışla 16 milyon euroya ulaştığını yazdı. 2022 yılında 6,1 milyon olan Yeşil Hat geçiş sayısı, 2023 yılında 7,1 milyona yükseldi.

Habere göre, Rum Hükümeti tarafından bu yılın Ocak ayında açıklanan, hayvansal olmayan yeni altı işlenmiş gıdanın Yeşil Hat ticaretine dahil edilmesi ve Yeşil Hat geçiş noktalarında personel sayısının artırılmasıyla sıkışıklığın azaltılması yönünde alınan yeni tedbirler memnuniyetle karşılandı. Bu tedbirlerin Yeşil Hat ticaretinde ileriye dönük olumlu etkiler sağlayacağına işaret edildi.

Açıklamada, 2024 yılının aynı zamanda, AB’nin Kıbrıs için Yeşil Hat Tüzüğü’nü kabul etmesinin 20’nci yıl dönümü olduğu belirtildi.

- 2006 yılından bu yana Kıbrıslı Türklere toplam 688 milyon Euro tahsis edildi

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine destek olmak amacıyla GYÖ’leri finanse etmek ve Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik gelişimini desteklemek için tasarlanan Yardım Programı’na 2006 yılından bu yana AB tarafından 31,7 milyon euro'su geçen yıl, toplam 688 milyon euro tahsis edildi.

Fonların desteğiyle 2023 yılında ilk üç Kıbrıslı Türk hellim üreticisi ve 15 süt üreticisinin Menşe İsmi Korumalı Ürün programı kapsamında onaylandığı belirtilen açıklamada, AB Komisyonu’nun, ürünlerin Avrupa pazarına sunulması için gereken AB gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarına uyum sağlaması konusunda Kıbrıs Türk toplumuna destek verdiği kaydedildi.

Habere göre, açıklamada ayrıca, AB tarafından Kıbrıs Türk toplumunda finanse edilen üç altyapı projesinin 2023 yılında tamamlandığı ve bu projeler arasında Koruçam İş Birliği Merkezi’nin inşası ile Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesinin iki katına çıkarılmasının bulunduğu ifade edildi.