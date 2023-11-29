Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, AB müsteşarlığı kurulması hedefinin 2026 yılında Avrupa Konseyi dönem başkanlığına hazırlanılması olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, AB müsteşarlığı kurulması kararının dün Rum Meclisi’nde onaylanması sebebiyle yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Konseyi dönem başkanlığına iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.

Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk altı aylık döneminde başkanlığı üstleneceğini hatırlatarak, söz konusu müsteşarlığın buna hazırlık için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü olacağını vurguladı.