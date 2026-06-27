Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brüksel’deki merkez binasında kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki klima sisteminin aşırı yüklenme gerekçesiyle devre dışı bırakılırken AB Komisyonu üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda klimaların çalıştırılmaya devam etmesi eleştirildi.

Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu personeline dün gönderilen mesajda, aşırı hava koşulları nedeniyle Berlaymont binasının 1’inci ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin günün geri kalanında zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.

POLITICO’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen, binanın alt katlarında görev yapan bir AB Komisyonu yetkilisi, Komisyon üyelerinin bulunduğu üst katlarda klima sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirterek uygulamayı, "Sanki feodalizm gibi." sözleriyle eleştirdi.

Habere göre, bir başka AB Komisyonu yetkilisi de uygulamayı "utanç verici" olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan üçüncü bir çalışan ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 derece olduğunu söyledi.

13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamı 13’üncü katta bulunurken, 26 AB Komisyonu üyesiyle genel müdürler ve diğer üst düzey yetkililerin ofislerinin büyük bölümü 8’inci ve üzerindeki katlarda yer alıyor.

Avrupa Birliği kurumlarının ana binalarına da ev sahipliği yapan Belçika'da dün 2026'nın en yüksek sıcaklıkları kaydedilmiş, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 35,3 dereceye çıktığını bildirmişti.

Avrupa Yeşillerinden sıcak hava dalgası nedeniyle AB liderlerine acil zirve çağrısı

Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ciaran Cuffe, sıcak hava dalgasının giderek büyük bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü belirterek Avrupa’nın Yeşil Mutabakat politikalarını zayıflatmak yerine güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son dört yılda Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Cuffe, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, kentlerde ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve doğanın korunmasının sıcak hava dalgalarının etkisini azaltacağını ifade etti.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi de aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkati çekerek Avrupa Halk Partisi (EPP) ile aşırı sağ partileri Yeşil Mutabakat kapsamındaki çevre ve doğa koruma düzenlemelerini zayıflatmaya çalışmakla eleştirdi.

Tsetsi, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının iklim politikalarını güçlendirmek amacıyla acil zirvede bir araya gelmesi gerektiğini belirterek Yeşil Mutabakat’ın sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve ani seller karşısında Avrupa’nın en önemli koruma planı olduğunu savundu.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşarken Paris’te sıcaklık 40 dereceyi aştı. İngiltere haziran ayı sıcaklık rekorunu kırarken İspanya haziran ayında şimdiye kadarki en yüksek günlük ortalama sıcaklığını kaydetti. İtalya’da birçok büyük kentte en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Yer yer kırmızı ve turuncu alarm veren Belçika’da 24 Haziran, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak 24 Haziran olarak kayıtlara geçerken Hollanda en sıcak haziran gecesini yaşadı. Polonya ise 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle acil bakanlar toplantısı düzenledi.

Uzmanlar, Avrupa’da sıcak hava dalgalarının etkisinin yalnızca yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmadığını belirtiyor. Yaz aylarında özellikle kuzey kesimlerde günlerin uzun sürmesi nedeniyle kara ve kentlerin gece saatlerine kadar yeterince soğuyamadığına dikkati çeken uzmanlar, kış koşullarına göre tasarlanan ve ısıyı içeride tutan binaların yanı sıra birçok ülkede klima kullanımının yaygın olmamasının da sıcaklığın etkisini artırdığını ifade ediyor. Uzmanlara göre, yüksek nem oranı da vücudun terleme yoluyla serinlemesini zorlaştırarak aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini artırabiliyor.