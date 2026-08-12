Fonu yöneten Norges Bank Investment Management’ın (NBIM) duyurduğu finansal sonuçlara göre yılın ilk altı ayında yatırımlarından yüzde 9,4 kazanç sağladı.

2,3 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olan fon, yılın ilk yarısı için şimdiye kadarki en yüksek karını elde etti.

Fonun CEO’su Nicolai Tangen performansta hisse senedi piyasalarındaki güçlü getirilerin etkili olduğunu belirtti. Yöneticiye göre özellikle Asyalı teknoloji şirketleri öne çıktı.

Norveç Varlık Fonu

Fon, 1990’dan bu yana ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Fonun günümüzdeki değeri yaklaşık 2,3 trilyon (yaklaşık 109,8 trilyon lira) dolar.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabilirken geriye kalan yüksek kısım gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fon yenilenebilir enerji altyapısı alanlarında da yatırımlar yapıyor. Norveç dışında 70 ülke ve 8 bin 659’dan fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ini elinde tutan fon, borsalarda dünyanın en büyük yatırımcılarından birisi olarak biliniyor.

Fonun büyüklüğü Norveç’te kişi başına yaklaşık 405 bin dolara (yaklaşık 19,3 milyon lira) denk geliyor. Norveç Varlık Fonu 2024’te 222 milyar dolar kar elde ederek rekor kırmıştı.