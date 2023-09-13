Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da 500 günü aşkın süredir tutuklu olan İsveçli AB diplomatı Johan Floderus'un serbest bırakılması için çalıştıklarını söyledi.

Borrell, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda İran ile ilgili oturumda konuştu.

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin Eylül 2022'de polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğine değinen Borrell, AB'nin İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle 9 yaptırım paketi kabul ettiğini anımsattı.

Borrell, AB'nin, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için sağladığı yardımlarla ilgili de sert tepki verdiğini kaydetti.

İlişkilerin düşük seviyeye inmesindeki en önemli dönüm noktalarından birinin bu ülkede tutulan AB vatandaşları konusu olduğunu vurgulayan Borrell, İsveçli AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un 500 günü aşkın süredir İran'da tutuklu bulunduğuna işaret etti.

Borrell, milletvekillerinin bu konuda pasif kalmasıyla ilgili yönelttiği eleştiriler üzerine, "(Floderus'un) Serbest bırakılması için, özgürlüğüne kavuşması için çalışıyoruz. Bunu en başından beri yapıyoruz. Elimizdeki araçlarla bunu yapmaya devam edeceğiz. İsveçli yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve vatandaşlarını geri almakta ilk olarak onlar sorumlu." diye konuştu.

Josep Borrell, "Aynı zamanda İran'la siyasi angajman yaklaşımını da sürdürmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı, çıkarlarımızı ve İran halkının temel haklarına verdiğimiz desteği korumak için diplomatik kanalları açık tutmak şart." dedi.

Milletvekillerinin, AB'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almaması konusundaki eleştirileriyle ilgili Borrell, bunun ancak üye ülkelerden birinde verilecek mahkeme kararı sonrasında mümkün olabileceğini kaydetti.