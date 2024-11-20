AB tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri projesi kapsamında, Lefkoşa'da iki ve Girne'de bir okula çok amaçlı spor tesisi kuruldu.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB’nin düzenlediği "Bilimle Daha İleri" laboratuvar yarışmasını kazanan okullara verdiği ödüllerin bir parçası olan bu tesisler ile ve KKTC’deki eğitim altyapısını güçlendirmek ve kalkınmayı desteklemek amaçlanıyor.

-Ödül kazanan okullar…

KKTC’deki okullarda AB tarafından finanse edilen bilim laboratuvarlarında yenilikçi bilim deneylerini teşvik etmek amacıyla AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazanan okullar; lise kategorisinde Türk Maarif Koleji, ortaokul kategorisinde Oğuz Veli Ortaokulu, meslek lisesi kategorisinde Atatürk Meslek Lisesi ve ilkokul kategorisinde Serhatköy İlkokulu oldu.

İlk üç okuldaki tesisler tamamlanarak açılışları yapılırken Serhatköy İlkokulu için çok amaçlı tesis inşaatı sürüyor ve tamamlandığında açılışı yapılacak.

- Girne Oğuz Veli Okulu’nda etkinlik düzenlendi

Tesislerin tamamlanması vesilesiyle bugün Girne’deki Oğuz Veli Okulu’nda bir etkinlik düzenlendi.

Spora uygun zemin kaplamalarının yanı sıra futsal kaleleri, basketbol ve voleybol direklerini de içeren tesisler, öğrencilerin çeşitli spor aktivitelerine katılmasını sağlayacak şekilde, yüksek kaliteli standartlarda inşa edildi. Bu proje, akademik eğitimin yanı sıra beden eğitimini de destekleyerek öğrenmeye bütüncül bir yaklaşımı teşvik ediyor. Tamamlanan üç okul için çok amaçlı spor tesislerinin toplam yatırım maliyeti yaklaşık olarak 50 bin euro.

-Bertezzolo: “Daha iyi ortamlar oluşturma taahhüdünün güçlü bir kanıtı…”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Gulia Bertezzolo etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını, fiziksel refahı, takım çalışması ve kişisel gelişimi de güçlendirmesi gerektiğini kaydetti. “Eğitime olan bağlılığımız kararlılıkla devam ediyor” diyen Bertezzolo, yeni spor tesisinin, AB'nin desteğiyle Kıbrıs Türk toplumundaki öğrenciler için daha iyi ortamlar oluşturma taahhüdünün güçlü bir kanıtı olduğunu söyledi.

-Khaydarov: “Öğrencilerin deneyimleri geliştirmek için çabalarımızı seferber ediyoruz”

UNDP Kıbrıs Başkanı Jakhongir Khaydarov ise konuşmasında girişimin önemini vurgulayarak projenin eğitim, toplum ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki güçlü bağa ışık tutarak yeni nesil değişimcilere ilham vermeyi amaçladığını dile getirdi. AB ile çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Khaydarov, “Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açarak öğrencilerin hem akademik hem de müfredat dışı deneyimlerini geliştirmek için çabalarımızı seferber ediyoruz." dedi.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu yarışmayla ilgili şu bilgiler de verildi:

“Bilimle Daha İleri’ yarışmasına KKTC’den 50'den fazla okul takımı katıldı. Kazanan dört okulun her biri çok amaçlı bir spor tesisi ile ödüllendirilirken, diğer yedi okul da jüri ve halk oylaması özel ödüllerini alarak bilimsel deney setleri kazandı. AB, Kıbrıs Türk toplumunu eğitim ve bilim alanlarında desteklemek amacıyla ilk ve ortaöğretim okullarında laboratuvarlar kurulması için yaklaşık 4,4 milyon euro değerinde kapsamlı bir programı hayata geçirdi”.

