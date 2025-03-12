Von der Leyen: "ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yeni vergi tarifesinden üzüntü duyduklarını belirterek, aynı seviyede karşılık vereceklerini söyledi.

Von der Leyen, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamasının ardından Strazburg'da basına açıklamada bulundu. AB ve ABD arasında dünyanın en büyük ticaret ilişkisi olduğunu hatırlatan von der Leyen, bunun milyonlarca insana istihdam, refah ve güvenlik sağladığını belirtti.

Von der Leyen, "Bu sabah itibarıyla ABD çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.

Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu kaydeden von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin karşı önlemlerinin 1 Nisan'da başlayıp 13 Nisan'da tamamen yürürlüğe girecek şekilde iki aşamalı olduğunu belirten von der Leyen, müzakerelere her zaman açık olduklarını vurguladı.

Von der Leyen, jeoekonomik ve politik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde ekonomileri bu tür tarifelerle sınamanın ortak çıkara ters düştüğünün altını çizdi.

- AB'den misilleme listesi

AB Komisyonu, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesini de yayımladı.

ABD tariflerinden etkilenenler, 99 sayfalık ürün listesi hakkında 26 Mart'a kadar geri bildirimde bulunabilecek.

Listede et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecek, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

AB, Kanada ve Meksika'nın ardından ABD'ye çelik ihracatında üçüncü sırada yer alıyor. AB ile ABD arasında yıllık ticaret hacmi 1,5 trilyon avroyu buluyor.

Verilere göre, AB, 2024 yılında ABD'ye 531,6 milyar avroluk ihracat yaparken ABD'den 333,4 milyar avroluk ürün ithal etti. Böylece, AB tarafı ABD ile mal ticaretinde 198,2 milyar avro fazla verdi. Söz konusu ticaret açığı ABD Başkanı Donald Trump'ı ise rahatsız ediyor.

Trump, 2 Nisan'dan itibaren AB, Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına "karşılıklı" oranlarla vergi getirmeyi de planlıyor.

AB tarafı, ABD'nin karşılıklı tarifelerinin otomobil, ilaç ve gıda ihracatını etkilemesinden endişe ediyor.​​​​​​​