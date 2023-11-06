Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında atılan imzalarla Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu.

AA’nın haberine göre, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.

Birlik, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kabar Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov ve UzA Genel Müdürü Abdisait Kuchimov tarafından atılan imzaların ardından hayata geçirildi.

Toplantıda konuşma yapan Aksakallılar heyeti Başkanı Binali Yıldırım, kurucu 5 ülkeye ek olarak 3 gözlemci üye KKTC, Türkmenistan ve Macaristan’ın da Birliğe dahil olması gerektiğini kaydetti.