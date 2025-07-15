Lefkoşa’da kaldığı ikametgahında aniden rahatsızlanan 92 yaşındaki Ninette Lorette Green hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitiren Green’in ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği kaydedildi.

– Oguguo’nun kesin ölüm sebebi için kan ve doku örnekleri alındı

Öte yandan polis, 12 Temmuz’da Lefkoşa’da bir otel odasında yaşamını yitiren 39 yaşındaki Chukwunonye Michael Oguguo’nun ölümüne ilişkin otopsi süreci hakkında da açıklama yaptı.

Oguguo’ya yapılan otopside ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda saptanacağı ifade edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.