Birlikten yapılan açıklamaya göre BTHK, KTGB’nin bildirdiği 7 internet haber sitesine, yasaya aykırılıktan erişim engeli kararı aldı ve ilgili yerlere bildirimde bulundu.

Açıklamada, KTGB’nin 21 Ağustos 2024 tarihli yazısına cevap veren BTHK Başkanı Kadri Bürüncük'ün, Kurumun, 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 15(2)(B) maddesinin kendine verdiği yetki uyarınca yaptığı hukuki ve teknik inceleme sonucunda yazdığı yazıdan alıntılara yer verildi.

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Buna göre, BTHK Başkanı Bürüncük, şikayete konu internet haber sitelerinde yasaya uygun künye bilgileri olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bürüncük, www.kibrisxhaber.com, www.kibrishaber.com, www.ulakgazetesi.com, www.sporhaberajansi.com, https://lefkoşa.online/, https://kibrisdakik.com/index.php/kunye/ ve https://kibristagundem.com alan adlı sitelere ait URL'lerin, yasanın 15(2)(A) kuralına uygun olmaması nedeniyle BTHK-BSY/2024-02 sayı ve 22/08/2024 tarihli yazısı ile erişiminin engellenmesine karar verdiğini bildirdi.

Bürüncük, KTGB’nin başvurusu üzerine söz konusu sitelerin erişiminin iki gün boyunca engellenmesi için bugün erişim sağlayıcılara bildirim yapıldığını kaydetti.

-Künye bilgisi olmayan haber sitelerinin KTGB’ye bildirilmesi çağrısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği açıklamasında, künye bilgisi olmadan yayınlarını sürdüren internet haber sitelerinin birliğe bildirilmesi çağrısı da yaptı.

Kaynak: rss