Karaoğlanoğlu’nda dün 62 yaşındaki Ruhi Yılmaz, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Karaoğlanoğlu’nda dün 62 yaşındaki Ruhi Yılmaz, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
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