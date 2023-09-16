Karaoğlanoğlu’nda dün 62 yaşındaki Ruhi Yılmaz, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.