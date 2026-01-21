Antalya'da 3 yıllık evliliğini 6 yıl süren bir boşanma davasıyla sonlandıran Mehmet Sıddık Menekşe, boşanmasının hemen ardından Afrika'da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere 8 adet koç keserek adağını yerine getirdi.

BOŞANMA DAVASI 6 YIL SÜRDÜ

Antalya'da 2018 yılında G.O. ile dünya evine giren 37 yaşındaki Mehmet Sıddık Menekşe, 3 yıl süren evliliklerinin ardından geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çiftin Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde yaklaşık 6 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz günlere sonuçlandı.

8 KOÇ KESTİRDİ

14 Ocak tarihinde boşanma kararı kesinleşen ve G.O ile 3 yıl süren evliliği noktalanan Menekşe, 6 yıl süren boşanma sürecinin ardından mutluluğunu Afrika ülkesi Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere adak olarak 8 adet koç kesildi.

"KURTULDUK ÇOK ŞÜKÜR"

Antalya Adliyesi'ne gelerek kesinleşme şerhini imzalayan Mehmet Sıddık Menekşe, "2018 yılında evlenmeye karar verdik. Evliliğimiz 3 yıl kadar sürdü, anlaşamıyorduk. 3 yıl sonunda boşanmaya karar verdik. Ama 6 sene bir türlü boşanamadık. Bugün çok şükür boşanma gerçekleşti. Kesinleşmemizi aldık ve kurtulduk çok şükür. Sonunda her iki taraf için de en hayırlısı oldu" dedi.

Uzun süren boşanma sürecinde davanın olumlu sonuçlanması durumunda adak adadığını ve Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 adet koç adağı kestirdiğini belirten Menekşe, "Boşandıktan sonra gereken yerlere yardımlarımızı yaptık. Tanzanya'da 8 tane adak kestirdim. Çünkü 8 yıllık bir sürecimiz oldu. Evliliğim çok kısa sürdü, ama boşanmam çok uzun sürdü. Boşanmanın şükrü olarak adak hayvanı kestirdik. Ben bunu ilk gün söylemiştim Boşanmam sağlıklı bir şekilde kimse incinmeden bitmesi için adak adamıştım ve Tanzanya'da kestirdim çok şükür" ifadelerini kullandı.