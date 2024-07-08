Ülkede dün meydana gelen 6 trafik kazasının 4’ünde sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı köpek telef olurken, Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lapta’da Fevzi Çakmak Caddesi’nde dün 15.30 sıralarında meydana gelen kaza, 308 miligram alkol tesiri altında olan 27 yaşındaki Alparslan Şeremet’in dikkatsizliği sonucu başka araca çarpmasıyla meydana geldi. Kazada, Şeremet, JU 005 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Süleyman Miroğlu (E-30) yönetimindeki SA 592 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada, aracın sağ ön kısmına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, Şeremet aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Gönyeli’deki alkollü sürücüye yasal işlem başlatıldı

Gönyeli Yenikent’te Öğretmenler Caddesi’nde dün 18.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 193 miligram alkol tesiri altında olan Tuğyan Atıfsoy (E-45) dikkatsizliği sonucu kazaya sebebiyet verdi. Kaza, Atıfsoy’un, NB 049 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı cadde üzerinde seyreden Barış Fırat Şakır (E-30) yönetimindeki NM 950 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kazada, Atıfsoy aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- 16 yaşındaki sürücüye ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın sürüşten yasal işlem

Ulukışla Okullar Yolu Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen ve şahsa ait köpeğin telef olmasıyla sonuçlanan kazada sürücünün 16 yaşında olduğu tespit edildi.

Sürücü Burak Cankurt aleyhinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaza, Cankurt’un SN 739 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol içerisindeki köpeğe çarpmasıyla meydana geldi.

- Yaralanan motosiklet sürücüsü Nalbantoğlu’nda müşahede altına alındı

Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralanan Malak Sohail Ahmad (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kaza, Nizamettin Hatay’ın (E-23) MH 123 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Tane Ecza Deposu önlerine geldiğinde, önündeki trafik sıkışıklığından dolayı şerit değiştirmeye çalışan Ahmad yönetimindeki SU 441 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

- Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’ndaki kazada alkollü sürücüye yasal işlem başlatıldı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 191 miligram alkol tesiri altında olan Nevzat Burhan Gürkan (E-40), dikkatsizliği sonucu anayoldan Gönyeli’ye dönmek için hareket eden araca çarptı.

Kazada, Gürkan, NY 961 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönyeli’ye doğru dönmeye çalışan Songur Arabacıoğlu (E-31) yönetimindeki SA 212 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, Gürkan aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- İskele’de alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu

İskele’de trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan araçları fark etmeyen alkollü sürücü kazaya neden oldu.

Unimar Çemberi ile Lokum Çemberi arasındaki anayol üzerinde dün 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 222 miligram alkol tesiri altındaki Muhammet Metin Bettaş (E-30), MG 372 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayıp duran Batuhan Paksoy (E-20) yönetimindeki NV 240 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, NV 240 plakalı araç ileriye doğru savrularak önünde trafik sıkışıklığından dolayı durmakta olan Fatma Yapar (K-35) yönetimindeki LV 120 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Yaralananın olmadığı kazada, Bettaş aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kazalara ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.