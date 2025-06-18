Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 6’ıncı Polis Basketbol Turnuvası, bugün Atatürk Spor Salonunda başladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seramonisinin ardından Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin başlatma atışıyla ilk maç Girne Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımları arasında başladı. Gün boyunca da grup maçları oynandı.

Üç gün sürecek turnuvada yarın grup maçlarına devam edilecek ve cuma günü ise yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla turnuva tamamlanacak.