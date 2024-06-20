Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası...

"Müdürlükler Arası 5’inci Polis Basketbol Turnuvası" bugün başladı.

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva Atatürk Spor Salonu'nda yer alıyor.

6 takımın yer aldığı turnuvada, açılış töreninin ardından ilk maç Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'nin atışı ile başladı ve gün boyunca grup maçları oynandı.

A Grubunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımları, B Grubunda ise Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Siyasi Polis Müdürlüğü takımları çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Yarınki çeyrek final maçlarının ardından Pazartesi günü oynanacak üçüncülük ve final maçları ile turnuva tamamlanacak.