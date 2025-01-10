(Kamalı Haber)- Gayretköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarından izinsiz çıkış yapmak, gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Altan Karakuş, bugün sabah Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sonat mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Eylül 2025 tarihinde saat 10. 30 sıralarında yönetimindeki Pick Up türü araçla Gayretköy bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün saat 13.00 sıralarında yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geldiği esnada Güzelyurt Adli Şube ekipleri ve görevli askerler tarafından suçüstü yakalandığını belirtti. Polis memuru, zanlının yönetimindeki araçta yapılan aramada; bagajda, arka koltukta büyük ve küçükbaş hayvanlara ait toplam 520 kilo kemiksiz et ele geçirildiğini kaydetti. Polis, etlerin, zanlının aracının ve telefonun emare alınarak, gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu suçundan da hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının evli ve 2 çocuk babası olduğunu, 4 kez gümrüksüz mal tasarrufu 7 kez de askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklandığını belirterek, teminat talep etti.

Savcı, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Beni cezaevine gönderin, teminat yatırmam çünkü ben suç işlemedim”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın Berkut, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına ancak teminat şartlarını yerine getiremediği takdirde bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi