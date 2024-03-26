Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 gram hintkeneviri ile yakalanan Erdoğan Kanioğulları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Atabek, 16 Mart 2024 tarihinde 19:40-21:10 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının evinde mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada 50 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 178 Miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 12 Mart’ta güneyde aranan şahıs aracılığıyla ithal ettiğini söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.