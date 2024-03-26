Mineraliköy'deki uyuşturucu meselesi ile bağlantılı zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 20 gram hintkeneviri ile yakalanan Yusuf Çamlıca’ya uyuşturucu madde verdiği iddia edilen Emre Sürünür dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Kermeoğlu, 16 Mart 2024 tarihinde 17:15 - 18:30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy Lefkoşa’da sakin Zanlı Yusuf Çamlıca’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; 20 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının konu maddeyi Emre Sürünüer’den 27 Ocak’ta 28 gram olarak 14 bin TL’ye satın aldığı beyanı söyledi. Polis, Sürünür’ün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının evinde aram yapıldığını, 350 euro para bulunduğunu ifade etti. Polis, Çamlıca’nın tasarrufunda bulunan uyuşturucu paketinde parmak izi araştırması yapacaklarını, zanlının parmak izinin olup olmadığına bakılacağını, ayrıca bağlantısının olup olmadığının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin suçla hiçbir bağı olmadığını, suçsuz olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.