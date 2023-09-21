5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 1 Ekim’de İskele’de gerçekleştirilecek.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 1 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla gerçekleştireceği etkinlik 1 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek.

Yaklaşık 150 standın kurulacağı, birçok kültürün buluşmasına ev sahipliği yapacağı 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin finalinde ise şarkıcı Melek Mosso sahne alacak.

İskele şehir merkezinden itibaren bazı sokakların da araç trafiğine kapatılacağı etkinlikte; konserler, dans gösterileri, Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri ve 3. ülke vatandaşlarının kültürlerini yansıtan, yiyecek, içecek, el emeği göz nuru eserlerin yer alacağı stantlar kurulacak.

Cyprus Central Hospital/Mağusa Tıp Merkezi LTD’e ait ambulans ve sağlık ekibinin ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin gün boyu hazırda bulunacağı etkinlikte, İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi de halkın güvenliği için etkinlik alanında yer alacak.

5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde stant kuracaklar için gerçekleştirilecek noter huzurundaki kura çekimi ise 25 Eylül’de yapılacak.

Kura çekiminin ardından ise etkinlik alanını ve stantları gösteren kroki hazırlanarak İskele Belediyesi’nin resmi facebook sayfası https://www.facebook.com/iskele.belediye üzerinden paylaşılacak.

Etkinlik çerçevesinde, İskele Belediyesi otoparkında kurulacak Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.

Aileler çocuklarını bırakabilecekleri oyun sokağı, 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.15-18.15 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

Etkinlik kortejinin Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne gelmesiyle saat 10.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmi açılışı yapılacak 5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi açılış gösterisi yapacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşması yapacağı etkinlikte, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulacak buhurdanlık da protokolün katılımıyla yakılacak ve gün boyu yanacak.

İskele Belediyesi 5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde konserler de olacak. Yerli sanatçılar Grup OTANTİK ve Retro Çalgıcılarının yanı sıra, Cuba Music Group ve İran Müzik Grubu’nun da konser vereceği etkinliğin final konserinde ise sahneye, şarkıcı Melek Mosso çıkacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği ilk halk konserinde dinleyicileri ile buluşacak Mosso, saat 21.00’da İskele Çarşı Merkezi’ne kurulacak sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesi 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek 5. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine davet etti.

“Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 1 Ekim Pazar günü, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimize bekliyoruz” diyen Sadıkoğlu şöyle konuştu: “Kardeşlik, sevgi ve hoşgörü bu topraklarda hep var olsun. Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun”.