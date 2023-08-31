Hisseli arasının tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan Felestin Çalışkan, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, zanlının “Evrak Sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi. Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Yıldız, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis, zanlı ve müştekiden el yazısı örneği alındığını, ayrıca mahkemenin emri ışında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ancak henüz rapor temin edilmediğini söyledi. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı bir kişi daha tespit edildiğini ifade etti. Zanlının önceki akşam gönüllü ifade verdiğini açıklayan polis, ifadesinin teyit ve tekzibin yapılacağını belirtti. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.