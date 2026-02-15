Farklı bölgelerde dün meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Aziz Yangıyev (E-29), Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde dün saat 12.00’de yönetimindeki UH 764 plakalı motosikletle dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolu geçmeye çalışan Sidel Acunsal’a (K-49) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Acunsal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Nevzat Hami (E-46), dün gece 143 miligram alkollü içki tesiri altındayken Mehmet Akif Caddesi üzerinde MN 579 plakalı araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Ali Şahin (E-42) yönetimindeki PU 771 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Hami, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Bağlıköy'de Kuanysh Abil (E-20), dün gece yönetimindeki YJ 468 plakalı motosikletle dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisine düştü. Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Zaib (E-24) yaralandı. Yaralı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Güzelyurt’ta Alparslan Şeremet (E-29), yönetimindeki ET 553 plakalı salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve yaklaşık 1,5 metre derinlikteki toprak alana sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Şeremet, alkol testi için yeterli nefes veya kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.