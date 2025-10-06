İskele Belediyesi’ne bağlı, ülkenin bal ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy’de dün 4. Bal Festivali yapıldı.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4.’sü düzenlenen Topçuköy Bal Festivali’nde, yöresel yiyeceklerden el emeği ürünlere kadar birçok stant yer aldı, sadece doğal ballar değil polen, propolis, arı sütü ve balmumundan yapılan ürünler de satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar ile Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’ın da ziyaret ettiği Festivale ayrıca, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun ile Sefa Kurukafa ve vatandaşlar katıldı.

Festival, Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin geleneksel buhurdanlığı yakmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden festivalde açılış konuşmalarını Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği Başkanı Derviş Osum ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok yaptı. Her iki başkan da, festivalin amacının sadece balı tanıtmak değil, aynı zamanda arıcılığın geleceğini güvence altına almak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Festivalde, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu, Retro Çalgıcıları ve Grup Armonila da sahne aldı.