(Kamalı Haber) - Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışırken üzerinde 4 adet 9 mm çapında mermi çekirdeği bulunarak tutuklanan İbrahim Çetin yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Tuğçe Ulaş, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24.04.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, ülkeye giriş yapan zanlının gümrük kontrolünden geçtiği sırada, gümrük memurları tarafından tasarrufunda bulundurduğu çanta ile üzerinde yapılan aramada, 4 adet 9 mm çapında canlı mermi ile 1 adet 12’lik ses fişeği tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, bu süre içerisinde mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının muhaceret kontrolünde ülkeye kaportacı olarak çalışmak için ön izinle geldiğini belirlediklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının ülkede yasal bir bağlantısı olmadığını belirtti ve davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.