Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 1 Haziran Pazar günü Lefkoşa'da “3’üncü Polis-Halk Koşusu” düzenleniyor.

PGM’den yapılan açıklamaya göre, koşu saat 07.00’de Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde başlayacak, Lefkoşa Şehir İçi güzergahında 6 ve 12 kilometre olmak üzere iki ayrı mesafede koşulacak.

Koşu kapsamında bazı güzergahlar, 06.30-09.00 saatleri arasında araç trafiğine tamamen kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Açıklamada, koşu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

- Koşu güzergahının detayları

3’üncü Polis-Halk Koşusu’nun güzergah detayları ise şöyle:

“6 ve 12 kilometre yarışları; Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi’nde, Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta saat 07.00’de başlayıp, sola Okullar Yolu Sokağa dönülerek Kermeoğlu Kasap kavşağına doğru koşulacak. Bu kavşaktan “U” dönüşü yapılıp geri dönülecek ve Muhtar Yusuf Galeria kavşağına doğru koşularak Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine çıkılıp kuzey istikametine doğru devam edilecek. Çangar Çemberi’nden sola dönülüp Haydar Aliyev Caddesi-Meltem Sokak-Domuzcular Burnu Çemberi üzerinden Kızılbaş Çemberine gelinecek. Çemberden sola koşulup Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nden geçilerek Yenişehir Trafik Işıkları’na gelinecek. Trafik ışıklarından sola Atatürk Caddesi’ne dönülecek ve cadde üzerinde bulunan B1 Marketten sola Polis Genel Müdürlüğü binasının olduğu Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokağa dönülecek ve başlangıç yerinde 6 kilometrelik yarış bitecek. 12 kilometre koşacak olan sporcular, aynı güzergahı bir defa daha koşup 12 kilometreyi tamamlayacak”