30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yarın törenlerle kutlanacak.

KKTC’deki kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş’ın, saat 09:00’da Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'nda tebrik kabulüyle başlayacak.

Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde elde edilen zaferin 91. yıldönümü çerçevesinde ilçeler ile beldelerde tören ve etkinlikler düzenlenecek.

BANDO KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu akşam bando konserleri yer alacak. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Girne Antik Liman girişinde; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da Lefkoşa Dereboyu’nda saat 21.00’de konser verecek.

30 AĞUSTOS TÖRENLERİ

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nin açıklamasına göre, kutlamalar çerçevesinde yarın Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na yapılacak. Tören anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Saygı Marşı ve Saygı Duruşuun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Anıt özel defterinin imzalanması ile tören sona erecek.

İkinci tören ise saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alacak.

Resmi geçit töreni İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından bir subay konuşma yapacak. Tören resmi geçit ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı’nda saat 17:30’da başlayacak. Çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu yapılacak ve İsiklal Marşı okunacak.

İkinci tören ise saat 18:00’da Polat Paşa Bulvarı’nda yer alacak. Törende Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Berin Öztav “30 Ağustos” isimli şiiri okuyacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise HV. Savunma. Teğmen Kerem Kösement yapacak. Tören resmi geçişle sona erecek.

GİRNE

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören saat 16.30’da başlayacak.

Çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak törende, İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek. Tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanmasının ardından bir üsteğmen günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak. Şiirlerin okunmasından sonra tören geçişiyle tören tamamlanacak.

Törenin ardından 2 No’lu Orduevi Salonu’nda tebrik kabulü yer alacak.

GÜZELYURT

Zafer Bayramı, Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı ve Müze önünde düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 18.30’da başlayacak.

Törende anıt önüne çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Müze önünde tören ise saat 18:45’de birliklerinin denetlenmesi ile başlayacak.Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Garnizon Komutanlığı’ndan bir subay ve Kaymakamlık adına bir öğretmen tarafından yapılacak.

Şehit Turgut Ortaokulu’ndan bir öğrencinin şiir okuyacağı törende, GÜSAD halk dansları gösterisi sunacak. Tören geçid ile sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 18.00’de yapılacak. Törende anıta çelenkler konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek. Daha sonra bir subay günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak, bölge okullarından bazı öğrenciler de şiir okuyacak.

MEHMETÇİK

İskeleye bağlı Mehmetçik köyünde yer alacak tören ise saat 09:30’da başlayacak. Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekileceği törende, Mehmetçik Ortaokulundan bir öğretmen günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak bazı öğrenciler ise şiir okuyacak.

GEÇİTKALE

Geçitkale’de Atatürk Büstü önünde yer alacak tören de saat 09:00’da başlayacak. Buradaki törende anıt önüne çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak. Anıta çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden bir subay ve Lefke Gazi Lisesinden bir öğretmen günün anlam ve önemini anlatan birer konuşma yapacak, bazı öğrenciler ise şiir okuyacak. Tören merasim birliklerinin geçişi ile sona erecek.

Tören geçişinin ardından 14. Mekanize Piyade Alay Komutanı, Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabul edecek.

AKDOĞAN

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da Akdoğan Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören ise saat 08:45’de başlayacak. Törende anıta çelenk konulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Akdoğan Belediye Başkanı Adem Ademgil bir konuşma yapacak.