(Kamalı Haber) - KKTC’ye bir iş adamını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona yardım eden Ufuk Yakın, Abukay Arnos , Salahi Dereci bugün sabah yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Çağın Akkara, zanlılar Mehmet Can Sarı, Ufuk Yakın ve Salahi Dereci 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde alınan bilgi üzerine Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine olay mahaline gidildiğini, 1 adet 9 mm. çapında Sig Sauer P228 marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, yürütülen soruşturma neticesinde olay mahalinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı oteldeki 113 numaralı oda içerisindeki ikametgahında yapılan arama sonucunda 1 adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı. Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde Mehmet Can Sarı’nın 27 Kasım gece yarısı saat 02.30’da silah ve mermileri kafenin saksısının içerisine koymak için gittiğini, Sarı ile arkalı önlü aynı sokağa girdikleri tespit edilen Salahi Dereci’nin ardından Abukay Arnos’un da tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde; zanlıların KKTC'deki bir iş adamını vurmak için aralarında anlaşarak Gizli İttifak kurduklarını, Sarı’nın KKTC'deki iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, ayrıca 7 günlük sürede balistik incelemeye gönderilen silahlarla ilgili raporun çıktığını, herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, meseleyle ilgili Türkiye’de bir ismin tespit edildiğini ve Türkiye polisi ile ortak çalışma yaptığını açıkladı.

Polis, zanlı Dereci’nin suçlamaları kabul etmediğini, zanlı Sarı’nın itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis Akkara, soruşturmaya ilişkin 7 kişilik bir ekibin çalıştığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Mehmet Can Sarı ile ona yardım eden Abukay Arnos , Salahi Dereci’nin 4 gün daha tutuklu kalmasını, Ufuk Yakın’ın ise teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, Yakın’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak tutuksuz yargılanmasına ,üç zanlının ise soruşturma maksatlı 4’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.