Buna göre, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden Emin Büyükalsancak’ın (E-59) ölüm sebebi otopsiyle belirlendi. Büyükalsancak’ın, “kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Girne’de, 19 Mayıs günü düşerek başını kaldırıma çarpan ve önceki gün de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Tacim Uzun’un (E-84) ölüm sebebinin doktoru tarafından "patalojik beyin kanaması” olarak açıklandığı ifade edildi.
Rogers: “Ülkemiz Her Geçen Yıl Sağlık Ve Eğitim Konularında Sosyal Bir Devlet Olmaktan Daha Çok Uzaklaşmaktadır”
Dün Ozanköy’de evinde ölü bulunan Colin Arthur'un (E-65) ölüm sebebi otopside “kalın bağırsak perforasyonu, peritonit” olarak belirlendi.