(Kamalı Haber) Haspolat'ta meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Örçun Gülseren mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı Örçun Gülseren'in 27 Mart 2025 tarihinde meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Verme ve Tasarrufu' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 27 Mart 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bir bilgi üzerine zanlının kalmakta olduğu Haspolat'ta bulunan ikametgahta mahkeme emri ile 16:30-16:50 saatleri arasında yapılan arama neticesinde; ikametgahın salon kısmında televizyon rafının sağ en alt bölümünde kahve kutusu içinde şeffaf renk naylon içerisinde yaklaşık 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yine ayı yerde metal öğütücü ve öğütücü içerisinde öğütülmüş vaziyette yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini ve işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlıdan tetkik amaçlı rızası dahilinde 3 adet 8cc kan örneği temin edildiğini kaydetti

Polis memuru, temin edilen bu kan örneklerinin tetkik edileceğini, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.