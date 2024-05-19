Ülke genelinde dün üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında, Boğaziçi ağıllar bölgesinde, H.C. (E-59), ağılında temizlik için kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın rulo balyaları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 4 rulo balya, kuru otlar ve molozlar yandı.

- Garaj önündeki eşyalar yandı

Lefkoşa Surlariçi’nde, dün saat 14.00 sıralarında Laleli Cami Sokak'ta bir evin garajının önünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İitfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, garaj önünde bulunan çekyat, halı, kumaş parçaları, bir motosiklet, 2 adet kullanılmayan çocuk bisikleti ve muhtelif giyim eşyaları tamamen yandı.

- Kopan elektrik telleri yangına neden oldu

Paşaköy - Aslanköy arasında bulunan arazide ise, dün saat 17.20 sıralarında, elektrik tellerinin kopması nedeniyle oluşan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Yangında, Devlet Üretme Çiftliği’ne ait yaklaşık 5 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.