Güney Kıbrıs’ta son iki yıl içerisinde insan ticareti mağduru olan 296 kişiye, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kişiye özel destek sağlandığı haber verildi.

İnsan ticareti mağduru olan 34 kişinin de sığınma evine yerleştirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdür Yardımcısı Eftihios Hacıhristodulu’nun açıklamasına dayanarak, 2022 yılında 147, 2023 yılında ise bugüne kadar 149 mağdura, kişiye özel destek sağlandığını söyledi.

Sığınma evinde 2022 yılında 20, bu yıl ise 14 kişinin misafir edildiğini kaydeden gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki sığınma evinde 15 kadını barındıracak kapasite bulunduğunu, öte yandan Limasol’da da bir merkez bulunduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta en sık karşılaşılan insan ticareti biçimlerinin, cinsel istismar ve emek sömürüsüne yönelik olduğu da vurgulandı.