Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla yargılanan Bilal Çınar bir yıl hapse mahkum edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, 24 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, müşteri olarak bulunan sanığın Türkiye’den temin ettiği 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları sahte parayı değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürdüğünü söyledi. Yargıç, sanığın Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2600 ABD doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti. Yargıç, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ihtilafsız şekilde sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhindeki tüm davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, Sanığı mahkum ettiğimiz davalara konu suçlar sahte banknot ile ilgilidir. Banknot ticari hayatın en önemli unsurlarından olup bunlara güvenilerek ticari hayattaki faaliyetler sürmektedir. Sanığın işlemiş olduğu sahte banknot tedavüle sürme suçu ekonomik ve finansal hayata çok ciddi zarar veren, toplumda kaygı uyandıran ve ekonomik gelişmeyi durduran ve her halükarda ekonomik gelişmeye zarar veren bir suç türüdür.”dedi.

Sanığın mahkum olduğu sahte banknotu tedavüle sürme suçu için Ceza yasasının azami ömür boyu hapis cezası öngörmesinin de bu suç türünün ne derece vahim olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Barkın, bu suçların oldukça ağır, ciddi ve vahim suçlar olduğunu dile getirdi. Yargıç,” Sahtekarlık suçları maalesef artmakta olan ve bu bağlamda yaygınlaşan suçlar arasında olup kamuyu yakından ilgilendirmektedir. Yargıtay'ımızın belirttiği üzere ciddi ve kamuyu ilgilendiren suçlarda cezalandırmada kamu menfaatinin ön planda tutulması ve keza bu gibi suçların işlenmesini caydırıcı cezalar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sanığın Türkiye’den satın almış olduğu sahte banknot miktarının küçümsenmeyecek bir miktar olduğunu kaydeden yargıç, bu hususu aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, “Sanık 26 yaşında genç ve sabıkasız bir kimsedir, mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuştur ve bakımına muhtaç yaşlı ve hasta bir annesi vardır. Tüm bu hususları sanık lehine hafifletici faktörler olarak dikkate alırız” dedi.

Yargıç Barkın , tüm hususlara değindikten sonra sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.