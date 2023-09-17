Girne'de, 25 yaşındaki Rakıb Hasan evinde rahatsızlanarak öldü. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Hasan, saat 14.00 sıralarında, Girne’de kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.