Girne'de, 25 yaşındaki Rakıb Hasan evinde rahatsızlanarak öldü. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Hasan, saat 14.00 sıralarında, Girne’de kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
Ani ölüm! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Girne'de, 25 yaşındaki Rakıb Hasan evinde rahatsızlanarak öldü.
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