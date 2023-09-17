Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Ediyor Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Ediyor

Girne'de, 25 yaşındaki Rakıb Hasan evinde rahatsızlanarak öldü. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Hasan, saat 14.00 sıralarında, Girne’de kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.