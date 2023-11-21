"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde yürüyüş düzenlenyor. Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, CTP Kadın Örgütü, Haksen, Kadın Eğitimi Kolektifi, K.T. Gazeteciler Birliği, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS’tan oluşan "25 Kasım Organizasyon Komitesi", cumartesi günü dayanışma yürüyüşü gerçekleştirecek.
25 Kasım Organizasyon Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü saat 15.30’da Kumsal Park’tan Meclise yürüneceğini kamuoyuyla paylaştı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde gerçekleştirilecek yürüyüş, “Muhafazakarlaşma, Yoksullaşma ve Şiddete Karşı Kadınlar Sokakta!” sloganıyla gerçekleştirilecek.
Yürüyüşe, tüm halk davet edildi.