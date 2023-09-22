Özbekistan’da gerçekleştirilen 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde Ülkemizi, Havva Özdemirağ temsil etti.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY çatısı altında, Özbekistan’ın Fergana şehrinde gerçekleştirilen 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde ülkemizi Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ temsil etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün davetiyle, 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde yer alan sanatçımız Havva Özdemirağ, 21 Eylül 2023 tarihinde, ‘İslom Karimov Devlet Tiyatro ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı.
Etkinlikte, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Tiva sanatçıları da yer aldı.