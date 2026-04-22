İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını çocuklara devretti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Sadıkoğlu, bölge okullarından gelen öğrencileri kabul etti.

Ziyarette, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve İskele Maarif Anaokulu’ndan öğrenciler yer alırken Mustafa Can Tecimer, Karen Yakar, Süleyman Babayid, Deniz Aşatoğlu, Halim Ürüncüoğlu ve Elay Barbaros, temsili olarak başkanlık koltuğuna oturarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Çocuklara ziyarette Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık eşlik etti.

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ülkenin geleceği olan çocukların iyi eğitim alması ve kendini geliştirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sadıkoğlu, 23 Nisan'ını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler de taktim etti.